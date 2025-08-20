Karşıyaka Voleybol, Nur Özaydınlı ile Kadrosunu Güçlendirdi

Karşıyaka Voleybol, son olarak Çanakkale Belediyespor forması giyen 23 yaşındaki orta oyuncu Nur Özaydınlı'yı kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi orta oyuncu bölgesine takviye yaparak son olarak Çanakkale Belediyespor forması giyen 23 yaşındaki orta oyuncu Nur Özaydınlı'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda TVF Spor Lisesi, Karayolları, THY SK, Sarıyer, Bahçelievler, Çukurova BBSK, Sigorta Shop ve Çanakkale Belediye SK formaları giyen başarılı Orta Oyuncu Nur Özaydınlı'ya Hoş Geldin diyor, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR