Karslı atletler Türkiye Şampiyonu oldu.

20-21 Ocak 2024 tarihlerinde İstanbul'da yapılan Büyükler Olimpik Deneme ve Balkan Şampiyonası Seçmelerinde Kars rüzgarı esti.

Şampiyona da Milli atlet Tuğba Toptaş 800 metre ve bin 500 metrede Türkiye Şampiyonu oldu. Toptaş, 10 Şubat 2024 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan Büyükler Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Yine U20 Erkeklerde bin 500 metrede Türkiye Şampiyonu olan Utku Göler ise 4 Şubat 2024 tarihinde Belgrat/ Sırbistan'da yapılacak olan U20 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'ye adına yarışacak.

Öte yandan Antrenör Bahattin İnce nezaretinde hazırlanan ve yarışmalara katılan milli atletlerin başarılı olmaları Kars'ta sevinçle karşılandı. - KARS