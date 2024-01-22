 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karslı atletler Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Karslı atletler Türkiye Şampiyonu oldu

20-21 Ocak 2024 tarihlerinde İstanbul'da yapılan Büyükler Olimpik Deneme ve Balkan Şampiyonası Seçmelerinde Karslı atletler büyük başarı elde etti. Milli atlet Tuğba Toptaş 800 metre ve bin 500 metrede Türkiye Şampiyonu olurken, Utku Göler ise U20 Erkeklerde bin 500 metrede Türkiye Şampiyonu oldu. Her iki atlet de önümüzdeki günlerde yapılacak olan Balkan Şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek. Karslı atletlerin başarısı, Antrenör Bahattin İnce nezaretinde yapılan hazırlıkların da bir göstergesi oldu ve Kars halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Karslı atletler Türkiye Şampiyonu oldu
22.01.2024 - 14:54,  Güncelleme: 14:59
Abone Ol

Karslı atletler Türkiye Şampiyonu oldu.

20-21 Ocak 2024 tarihlerinde İstanbul'da yapılan Büyükler Olimpik Deneme ve Balkan Şampiyonası Seçmelerinde Kars rüzgarı esti.

Şampiyona da Milli atlet Tuğba Toptaş 800 metre ve bin 500 metrede Türkiye Şampiyonu oldu. Toptaş, 10 Şubat 2024 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan Büyükler Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Yine U20 Erkeklerde bin 500 metrede Türkiye Şampiyonu olan Utku Göler ise 4 Şubat 2024 tarihinde Belgrat/ Sırbistan'da yapılacak olan U20 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'ye adına yarışacak.

Öte yandan Antrenör Bahattin İnce nezaretinde hazırlanan ve yarışmalara katılan milli atletlerin başarılı olmaları Kars'ta sevinçle karşılandı. - KARS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul, Türkiye, Kars, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Karslı atletler Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:37:10. #1.12#
SON DAKİKA: Karslı atletler Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement