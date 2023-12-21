Kas Hastası Ayşegül Doğanay Yüzmede 23 Madalya Kazandı

KAYSERİ'de doğuştan kas hastası 12 yaşındaki Ayşegül Doğanay, bacaklarını geliştirmek için başladığı yüzmede 2 yılda 23 madalya kazandı. Doğanay, "Hedefim Milli Takıma girmek, yurt dışında yarışmalara katılmak ve bayrağımızı dalgalandırmak. Hiç bir zaman pes etmeyeceğim. Hedeflerime giden yolda engelim, bana hiçbir zaman engel olmadı. Bazen çok zorlandığım zamanlar oldu ama hep devam ettim. Kendime, 'çabalamam lazım ki bir şeylerin sonucu olsun' dedim" dedi.

Kayseri'de yaşayan Ayşegül Doğanay, doğuştan Serebral Palsi (SP) kas hastası olarak dünyaya geldi. Geçen süreçte ailesi Ayşegül'ü, bacaklarının güçlenmesi için yüzme kursuna yazdırdı. Burada yüzme antrenörü Ertuğrul Çakmak ile tanıştı. Çakmak, Ayşegül'de ki gelişimi görerek yarışmalara hazırlanması için teşvik etti. Yoğun çalışma içine giren Doğanay, 2 yılda katıldığı çeşitli yarışmalarda 23 madalya kazandı. 12-14 Aralık'ta Ankara'da düzenlenen Paralimpik Yüzme Milli Takım Seçme Yarışması'nda S5 kategorisi 100 metre kurbağalamada 2'nci oldu. Ayşegül'ün şimdiki hedefi ise milli takıma seçilebilmek.

Yaşadığı süreci anlatan Ayşegül Doğanay, "12 yaşındayım ve 7'nci sınıf öğrencisiyim. Derslerime düzenli olarak çalışıyorum. Okul haricinde yüzmeye gidiyorum. Yüzmeye kas hastalığım sebebiyle başladım. Ayağımı hiç hissetmediğim için yürüyemiyordum. Bu nedenle ayaklarımı geliştirebilmek için yüzmeye başladım ve çok güzel sonuçlar elde ettim. Ayağım gayet gelişti ve şimdi daha iyi. Bir sürü madalyam oldu. 2 yılda katıldığım yarışlarda 23 madalya aldım. Hedefim Milli Takıma girmek, yurt dışında yarışmalara katılmak ve bayrağımızı dalgalandırmak. Milli yüzücü olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'HEDEFLERİME GİDEN YOLDA ENGELİM, BANA HİÇ BİR ZAMAN ENGEL OLMADI'

Arkadaşlarına tavsiyelerde bulunan Doğanay, "Benimle aynı durumu paylaşan engelli arkadaşlarıma tavsiyem, evde oturmasınlar, bir spor veya başka bir faaliyetle ilgilensinler. Psikolojilerini bozmasınlar. Engelli olmak gerçek bir engel değildir. Aslında engelleri aşmak çok kolay. Yüzmeye gelsinler. Yüzme olmazsa başka bir spor yapsınlar. Kendilerini geliştirsinler. Hayalimde yüzme antrenörlüğü ve doktorluk var. Hiçbir zaman pes etmedim. Hep devam ettim. Çünkü hedefim milli takıma girmek olduğu için çabalayacağım, çalışacağım ve azim göstereceğim. Hedeflerime giden yolda engelim, bana hiçbir zaman engel olmadı. Bazen çok zorlandığım zamanlar oldu ama hep devam ettim. Kendime, 'çabalamam lazım ki bir şeylerin sonucu olsun' dedim. Zorlansam da devam ettim. En son Ankara'da gittiğim Para Yüzme Milli Takım Yarışı'nda S5 kategorisi 100 metre kurbağada 2'nci oldum ve b barajını geçtim. S6 kategorisi 100 metre serbestte de 4'üncü oldum" diye konuştu.

'AYŞEGÜL'ÜN ÖZGÜVENİ ÇOK GELİŞTİ'

Ayşegül'ün annesi Aygül Doğanay (39) ise, "Çocuğum doğuştan SP kas hastası. Yürüyemiyor. Bu spora ayaklarına bir faydası olsun, evde oturmasın, kendini geliştirsin daha başarılı olsun diye başladı. Getirip götürdüm. Hiç pes etmedim. Sürekli başarsın diye çabaladım. Çok şükür bir şeyleri başardı ve daha iyiye gidecek. Milli takıma seçilecek. Çocukları bu durumda olanlar spora yönlendirsinler. Çok faydası olur. Benim çocuğumun ayakları gelişti. Sporun çok faydasını gördüm. Ayşegül'ün özgüveni çok gelişti. Önceden evde otururdu. Şimdi havuza severek geliyor. Aldığı başarılar karşısında çok mutlu oluyorum. Onunla gurur duyuyorum. Kendi de severek yüzüyor. Onu ileride çok iyi yerlerde görmek istiyorum. Büyük bir başarı elde edeceğine inanıyorum" dedi.

'AMACI DAHA FAZLA MADALYA KAZANARAK ÜLKEMİZİ AVRUPADA TEMSİL ETMEK'

Yüzme antrenörü Türkiye Yüzme Federasyonu Paralimpik Teknik Kurulu üyesi Hasan Ertuğrul Çakmak da, şöyle konuştu:

"Ayşegül, tekerlekli sandalyede S5 kategorisinde yarışan bir sporcumuz. Kendisi Kayseri ERÇA Spor Kulübü sporcusu. Bacakları tutmuyor. Sadece kol gücüyle antrenmanlarını devam ettiriyor ve yarışmalara hazırlanıyor. Milli takım vize seçmelerine katıldı ve orada geçtiği barajlar neticesinde finallere gitmeye hak kazandı. Hedefimiz bir sonraki yarışta Avrupa Şampiyonası'na gitmek. Ayşegül kas hastası bir sporcumuz. Hastalığına, yüzme iyi gelir düşüncesiyle başladı. Daha sonra sporcu oldu ve Türkiye Şampiyonalarına katılım sağladı. Amacı daha fazla madalya kazanarak şehrimizi ve ülkemizi Avrupa'da temsil etmek."