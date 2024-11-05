Kaş'ta Ekmek Fırınlarına Zabıta Denetimi - Son Dakika
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Kaş'ta Ekmek Fırınlarına Zabıta Denetimi

Kaş\'ta Ekmek Fırınlarına Zabıta Denetimi

Zabıta ekipleri, Kaş'taki fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yaptı, kurallara uymayanlara ceza kesildi.

05.11.2024 13:18
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Antalya'nın Kaş ilçesinde zabıta ekipleri ekmek fırınlarını denetledi.

Kaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın güvenli gıda tüketmesi için ilçedeki fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

İlçe merkezi, Kasaba, Kalkan, Kınık ve Yeşilköy mahallelerindeki fırınlarda eş zamanlı denetim yapan zabıta ekipleri, fiyat listelerini kontrol etti, hijyen koşullarını inceledi, ekmekleri tarttı.

Ekipler, kurallara uyan işletmecilere teşekkür ederken, eksikleri bulunan fırıncıları uyardı, bir fırın sahibine ise idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kaş'ta Ekmek Fırınlarına Zabıta Denetimi - Son Dakika

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