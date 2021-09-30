'Kaş Başka' Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası başladı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen CMAS-TSSF 4. 'Kaş Başka' Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası, dünya ve Türkiye rekorları ile başladı.

Kaş İnceboğaz Belediye Halk Plajı açıklarında başlayan CMAS-TSSF 4. 'Kaş Başka' Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nda 1 dünya ve 1 Türkiye rekoru kırıldı. Rekortmen İtalyan sporcu Alessia Zecchini sabit ağırlık çift palette 105 metreye dalarak yeni bir dünya rekoruna imza attı. Önceki rekor, 15 Haziran 2021'de Bahamalar'da gerçekleştirilen 95 metreyle Fransız Alice Modolo'ya aitti. Milli Takım sporcularımızdan Şahika Ercümen, ip destekli paletsiz (FIM) disiplininde 81 metreye dalarak yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Kendisine ait olan 80 metrelik eski rekoru, Bahamalar'da Temmuz 2021'de elde etmişti.

Dünya Kupası'nda bugün Şili, Hırvatistan, Rusya, Kuveyt, Türkiye, Çekya, Fransa, İtalya, Umman, Slovakya, İspanya, USA, Slovenya, Ukrayna, İran, Azerbeycan, Kolombiya, Lübnan ve Güney Kore'den 48 sporcu mücadele ediyor.

"Son derece heyecan verici"

Kaş Başka Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Cenk Devrim Ulusoy'un antrenörlüğünü yaptığı dünya ve Türkiye rekortmeni sporcuların yer aldığı Serbest Dalış Türk Milli Takımı şu isimlerden oluşuyor: "Yaren Türk, Fatma Uruk, Şahika Ercümen, Birgül Erken, Rüstem Derin, Görkem Gedik ve Serkan Toprak."

Konu ile ilgili konuşan TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, "Kaş Başka Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nın bu yıl 4.'süne ev sahipliği yapıyoruz. Ülkemizin ve dünyanın seçkin sporcuları bu uluslararası yarışmada dalış gerçekleştiriyorlar. Ülkemize özel yapılan bu uluslararası yarışmanın ilk gününde dünya rekoru ve Türkiye rekorunun kırılması son derece heyecan verici. Rekortmen sporcuları yürekten kutluyorum. Dünya Kupası mücadelelerimiz yarın sona erecek" dedi. - ANTALYA