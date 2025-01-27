Kasımpaşa 5-4 Hatayspor: Goller Yıkladı! - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kasımpaşa 5-4 Hatayspor: Goller Yıkladı!

Kasımpaşa 5-4 Hatayspor: Goller Yıkladı!

Kasımpaşa, Süper Lig 21. haftada Hatayspor'u 5-4 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

27.01.2025 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig 21. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor'u 5-4 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta pası alan Brekalo'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak Hatayspor savunmasından sekti ve ceza alanı içinde Aytaç tamamlayarak topu ağlara gönderdi. 3-3

58. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası içeri doldurulan topta arka direkte iyi yükselen Aboubakar meşin yuvarlağı üst köşeden kafa vuruşuyla filelere gönderdi. 3-4

69. dakikada Winck'in ceza sahası içi sağ çaprazdan altı pasa gönderdiği pasta Fall, topu filelere gönderdi. 4-4

76. dakikada Ben Ouanes'in ceza sahası dışı sol çaprazdan kesme ortasında arka direkte iyi yükselen Winck, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi. 5-4

85. dakikada Abdulkadir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bamgboye'nin altı pas içerisinde karşı karşıya pozisyonda vuruşunu kaleci Gianniotis topu çeldi. Pozisyonun devamında Bamgboye tekrar şutunu çekti kaleci kornere çeldi.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Kapluhan

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Cladio Winck (Jhon Espinoza dk. 78), Nicholas Opoku, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan (Can Keleş dk. 61), Aytaç Kara, Ben Ouanes, Haris Hajradinovic, Antonin Barak (Cafu dk. 78), Josip Brekalo, Mamadou Fall

Yedekler: Ali Emre Yaşar, Adnan Aktaş, Yaman Suakar, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Emirhan Yiğit, Yunus Emre Atakaya

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Rigoberto Rivas (Recep Burak Yılmaz dk. 77), Marcelin Klima, Francisco Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam (Pedro Sousa dk. 69), Chandrel Massanga, Abdülkadir Parmak, Bilal Boutobba, Joelson Fernandes (İbrahim Bamgboye dk. 77), Vincent Aboubakar (Sergio Strandberg dk. 77)

Yedekler: Visar Bekaj, Emir Dadük, Seliimcan Temel, Baran Sarka, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur

Teknik Direktör: Murat Şahin

Goller: Haris Hajradinovic (dk. 30), Marcelin Klima (dk. 39 k.k), Aytaç Kara (dk. 54) Mamadou Fall (dk. 69), Cladio Winck (dk. 76) (Kasımpaşa), Bilal Boutobba (dk. 15), Cemali Sertel (dk. 20), Vincent Aboubakar (dk. 45+11 pen. ve dk. 58) (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Francisco Calvo (dk. 8) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Nicholas Opoku, Ben Ouanes, Aytaç Kara (Kasımpaşa) Görkem Sağlam, Erce Kardeşler, Rigoberto Rivas (Atakaş Hatayspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Hatayspor, Kasımpaşa, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa 5-4 Hatayspor: Goller Yıkladı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:46:01. #1.13#
SON DAKİKA: Kasımpaşa 5-4 Hatayspor: Goller Yıkladı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.