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Kasımpaşa-Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika

Kasımpaşa-Beşiktaş maçından notlar

03.12.2021 20:11
Kasımpaşa-Beşiktaş maçından notlar

Spor Toto Süper Lig 15. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, GZT Giresunspor maçının kadrosundan 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig 15. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, GZT Giresunspor maçının kadrosundan 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmeyen Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu'nu yeniden kaleye geçiren Yalçın, kırmızı kart cezalısı Necip Uysal'ın forma giyemediği karşılaşmada Welinton Souza'yı savunmada görevlendirdi. Savunmanın solunda Umut Meraş yerine Rıdvan Yılmaz'a forma veren Sergen Yalçın, Miralem Pjanic ve Georges-Kevin N'Koudou'yu kulübeye çekerken, orta sahada Atiba Hutchinson ve Can Bozdoğan'ı sahaya sürdü.

Ersin Destanoğlu 2 maç sonra kalede

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, 2 maçlık aranın ardından yeniden eldivenlerini giydi.

Mert Günok'un GZT Giresunspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından oyuna sonradan dahil olan siyah-beyazlı kaleci, ligde son olarak Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyerken, Ajax ve GZT Giresunspor maçlarında Beşiktaş'ın kalesini Mert Günok korumuştu.

Rıdvan Yılmaz 4 maç sonra 11'de

Beşiktaş'ın genç oyuncularından Rıdvan Yılmaz, 4 maçlık aranın ardından 11'de görev aldı.

Yaşadığı sakatlığın ardından savunmanın solundaki görev alanını Umut Meraş'a kaptıran ve son olarak Sporting Lizbon ile deplasmanda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sahaya 11'de çıkan Rıdvan, Ajax maçı öncesinde yapılan kontrollerde sakatlık riski yüksek çıktığı için maç günü kamp kadrosundan çıkarılmıştı.

Beşiktaş'ta iki futbolcu ceza sınırında

Siyah-beyazlı takımda Kasımpaşa maçı öncesi Josef de Souza ile Welinton Souza, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan iki oyuncu, bu akşamki maçta da kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Yukatel Kayserispor maçında görev yapamayacak.

Sergen Yalçın, Giresunspor, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasımpaşa-Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika Spor


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