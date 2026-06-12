Kasımpaşa, Elysee\'i Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 2007 doğumlu Fildişi Sahilli Dalo Stann Elysee'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Fildişi Sahili ekibi USC Bassam'dan 2007 doğumlu Dalo Stann Elysee ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz, Kemerburgaz Tesislerimizde CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın da hazır bulunduğu törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza atmıştır. Genç futbolcumuza armamız altında üstün başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL