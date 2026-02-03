Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu

Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, iki yeni transfer birden yaptı.

EYÜP AYDIN KASIMPAŞA'DA

Kasımpaşa, Samsunspor'dan Galatasaray'a geri dönen orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'ı transfer ettiğini açıkladı. İstanbul ekibi, 21 yaşındaki Eyüp Aydın'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 6 maçta sahada yer alan Eyüp Aydın, bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapamadı.

BİR TRANSFER DAHA AÇIKLANDI

Öte yandan Kasımpaşa, Adrian Benedyczak'ı da kadrosuna kattığını duyurdu. İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Adrian Benedyczak, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde Kulüp CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri yer aldı.