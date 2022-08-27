Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan lacivert-beyazlı ekip, ilk hafta Medipol Başakşehir 'e deplasmanda 4-0, ikinci hafta ise evinde Fenerbahçe 'ye 6-0 yenilmişti. Bu yenilgilerin ardından teknik direktör Sami Uğurlu görevinden ayrılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u ağırlayacak - Son Dakika

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