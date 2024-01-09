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Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Basit goller yedik - Son Dakika
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Basit goller yedik

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Başakşehir'e 3-0 mağlup oldukları maçta istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, basit goller yediklerini söyledi. Uğurlu, Başakşehir takımını ve teknik direktör Çağdaş Atan'ı tebrik etti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Basit goller yedik
09.01.2024 - 22:38,
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, yenik duruma düştükten sonra risk almalarına rağmen istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getirerek, "Basit goller yedik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme müsabakasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Zor maç olacağını biliyorduk. Karşımızda iyi oyunculardan oluşan iyi bir takım var. Geniş bir kadroya sahip oldukları için rotasyon yapabilen bir takım Başakşehir. Bu maçta zorlanacağımızı biliyorduk. İlk yarıda 9 numara baskısı ile rakibimizin pas geçişlerini sınırlamaya çalıştık. İlk yarı sonucunda içeriye berabere girme şansımız vardı. Fakat yenik olarak devreyi tamamlayınca ikinci yarı daha çok risk almamızı gerektirdi. Geride bire bir yakalandığımız pozisyonlarda rakibimiz farkı açtı. Arka arkaya oynadığımız maç yoğunluğu, bu maçta kadro yetersizliğimizi ön plana çıkardı. Almak zorunda kaldığımız risklere karşılık olarak basit goller de yiyince karşılık veremedik. Başakşehir takımını ve Çağdaş Hocayı (Atan) tebrik ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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