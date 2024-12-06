Stat: Papara Park
Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Serdar Saatçi, Batagov, Eren Elmalı, Mendy, Lundstram, Cham, Visca, Draguş, Banza
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Gökhan Gül, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Cafu, Fall, da Costa
Gol: Dk. 38 (penaltıdan) Cafu (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 23 Opoku, Dk. 24 da Costa (Kasımpaşa) Dk. 45+3 Cham (Trabzonspor)
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde tamamladı.
19. dakikada Rodrigues'in soldan ortasında ceza alanı içinde Fall'ın kafa vuruşunda, top direğin üzerinden auta çıktı.
22. dakikada Banza'nın ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, top kale direğinin üstünden auta gitti.
29. dakikada Fall'ın pasında ceza alanı içinde Aytaç Kara'nın vuruşunda, top az farkla kale direğinin üstünden oyun alanını terk etti.
32. dakikada ceza alanı sağ tarafında Rodrigues'den sıyrılan Visca'nın sert şutunda kaleci Gianniotis'i geçen top üst direkten oyun alanına geri döndü.
35. dakikada Cham'ın pasında, ceza alanının dışından Draguş'un şutunda kaleci Gianniotis, tehlikeyi önledi.
37. dakikada ceza alanı sağ tarafında kalesini terk eden Uğurcan Çakır, çizgiye yakın yerde kayarak da Costa'yı düşürdü. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, pozisyonu önce dışarda değerlendirdi ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasının ardından penaltı kararını verdi.
38. dakikada Cafu'nun kullandığı penaltı atışında Uğurcan Çakır'ın sağındaki direğe çarpan top, filelerle buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa, Trabzonspor'u 1-0 Önde Tamamladı - Son Dakika
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