Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı

18.01.2026 16:35
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Kasımpaşa'nın başında dördüncü maçına çıkan Emre Belözoğlu, henüz galibiyetle tanışamadı. Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Sami Uğurlu da, ligdeki ilk maçından 1 puanla ayrıldı. Kasımpaşa'da yeni transferler İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ilk maçlarına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0 berabere bitti.

EMRE BELÖZOĞLU GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Kasımpaşa'nın başında dördüncü maçına çıkan teknik direktör Emre Belözoğlu, dördüncü maçında da henüz galibiyetle tanışamadı. Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Sami Uğurlu, ligdeki ilk maçından 1 puanla ayrıldı.

İRFAN CAN VE CENK TOSUN İLK MAÇINA ÇIKTI

Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı İrfan Can, mücadeleye ilk 11'de başlarken, Cenk Tosun ise oyuna sonradan dahil oldu.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte her iki takım da puanını 16'ya yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise kendi evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

