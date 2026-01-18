Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0 berabere bitti.
Kasımpaşa'nın başında dördüncü maçına çıkan teknik direktör Emre Belözoğlu, dördüncü maçında da henüz galibiyetle tanışamadı. Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Sami Uğurlu, ligdeki ilk maçından 1 puanla ayrıldı.
Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı İrfan Can, mücadeleye ilk 11'de başlarken, Cenk Tosun ise oyuna sonradan dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte her iki takım da puanını 16'ya yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise kendi evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
