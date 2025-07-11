GEÇEN sezon Adana Demirspor forması giyen Yusuf Barası, 2025-26 sezonu yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye çalışan Kasımpaşa SK'ya transfer oldu.
Lacivert-beyazlılar resmi sitelerinde yaptığı açıklamada, "Yusuf Barası geçirdiği sağlık kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verdi.
22 yaşındaki oyuncu 3 yıl boyunca Kasımpaşa forması terletecek.
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa, Yusuf Barası'nı Transfer Etti - Son Dakika
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