Kastamonuspor, Menemen Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Kastamonuspor, Menemen Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti

Kastamonuspor, Menemen Futbol Kulübü\'nü 1-0 mağlup etti

TTF 2. Lig Kırmızı Grup 27. hafta maçında Kastamonuspor, evinde konuk ettiği Menemen Futbol Kulübü'nü Okan Eken'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçta sarı kartlar Kubilay Yavuz, Erhan Kartal ve Yusuf Türk tarafından Kastamonuspor'a, Feyyaz Belen ve Hakkı Türker tarafından ise Menemen Futbol Kulübü'ne gösterildi.

25.02.2024 16:16  Güncelleme: 16:16
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TTF 2. Lig Kırmızı Grup 27. hafta maçında Kastamonuspor, konuk ettiği Menemen Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Onur Bingöl, Salih Burak Demirel, Mustafa Tosun

GMG Kastamonuspor: Abdullah Yiğiter, Erhan Kartal, Emin Sarıkaya, Oğuz Yılmaz, Yalçın Kılınç, Erkam Reşmen (Ramazan Keskin, dk. 80), İsmail Güven, Yiğitali Bayrak (Timur Temeltaş, dk. 63), Kubilay Yavuz ( Ali Akkuş, dk. 68), Samed Ali Kaya (Yusuf Türk, dk. 68), Okan Eken ( Abdulaziz Solmaz, dk. 80)

Menemen Futbol Kulübü: Bora Göymen, Okan Dernek ( Orhan Yıldırım, dk. 70), Feyyaz Belen, Mercan Açıkgöz (Burak Yasin Yeşilay, dk. 70), Kemal Rüzgar, Sedat Şahintürk (Onur Akdeniz, dk. 70), Özkan Yıldırım (Sedat Cengiz, dk. 81), Recep Aydın (Hakkı Türker, dk. 46), İsmail Erdoğan, Mazlum Demir, Mehmet Alp Kurt

Gol: Okan Eken (dk. 58) (Kastamonuspor)

Sarı kartlar: Kubilay Yavuz, Erhan Kartal, Yusuf Türk (Kastamonuspor), Feyyaz Belen, Hakkı Türker (Menemen Futbol Kulübü) - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kastamonuspor, Menemen Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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