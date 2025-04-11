Kayak Federasyonu'na Yeni Başkan Atandı

Türkiye Kayak Federasyonu'nda Başkan Ali Oto'nun istifa etmesinin ardından yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin atandı.

Türkiye Kayak Federasyonu'nda yeni bir dönem başladı. Başkan Ali Oto'nun istifa etmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu, olimpiyat sürecini dikkate alarak atama gerçekleştirdi. Gelecek yıl yapılacak olimpiyatlara hazırlık sürecinin sekteye uğramaması ve başarılı bir süreç geçirilmesi adına alınan kararla Bakanlık Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, başkan olarak atanırken, üyeler ise Volkan Burak Mumcu ve Av. İbrahim Serhan Karadaş olarak belirlendi.

Uluslararası alanda birçok görev üstlenen Prof. Dr. Süleyman Şahin, aynı zamanda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyesi olarak yer alıyor. Şahin, 2013 Mersin 17. Akdeniz Oyunları'nda Genel Koordinatör Yardımcısı, 2014 Soçi Kış Olimpiyatları İdarecisi, 2019 Minks 2. Avrupa Oyunları Türkiye Kafile Başkanı ve 2020 Tokyo ve 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları idarecisi görevlerini üstlenmişti.

Süleyman Şahin, Manisa ve Bursa illerinde Gençlik ve Spor İl Müdürü, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde de öğretim üyesi olarak görev yaptı. - İSTANBUL