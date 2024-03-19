Kayseri 2023-2024 Hentbol Sezonu Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği

Kayseri 2023-2024 Hentbol sezonu Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol Kayseri il birinciliği Talas Spor Salonu'nda oynanan müsabakaların ardından sona erdi.
08 Şubat 2024 Perşembe akşamı oynanan müsabakalarla başlayan kulüplü küçük erkekler hentbol Kayseri il birinciliği 17 Mart 2024 Pazar günü oynanan müsabakalarla tamamlandı. 2009-2010-2011-2012 doğumlu lisanslı sporcuların, dört devreli lig usulüne göre oynadığı müsabakalar neticesinde Melikgazi İzzet Öksüzkaya Orta Okulu Gençlik ve Spor Kulübü-A takımı 54 puanla il birinciliğini elde etti. Küçük erkeklerde Talas Gençlik ve Spor Kulübü-A takımı 30 puanla ikinci olurken, Talas Gençlik ve Spor Kulübü-B takımı 15,5 puanla üçüncü, Melikgazi İzzet Öksüzkaya Orta Okulu Gençlik ve Spor Kulübü-B takımı ise 11 puanla dördüncülüğü kazandı.
Müsabakaların ardından Hentbol Kayseri Temsilciliğinin organizasyonu ile Talas Spor Salonunda düzenlenen kupa ve madalya törenine; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı bağımsız adaylarından Enver Sungur, Gençlik ve Spor Talas İlçe Müdürlüğü Sicil Lisans Şefi Betül Yılmaz, emekli öğretmen ve hentbol emektarı Alaattin Duman ile kulüp antrenörleri, sporcular ve hentbol severler katıldı.
Hentbol Kayseri Temsilcisi Mehmet Fatih Kaymaz kupa töreni öncesinde turnuvanın oynanmasında emeği geçen hentbol antrenörlerine, sporculara ve ailelerine teşekkür etti.
Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol il birinciliğinde ilk dört sıralamayı elde eden kulüplere kupa ve madalyaları törene katılan protokol tarafından takdim edildi. Günün anısına çektirilen fotoğrafların ardından kupa töreni sona erdi. - KAYSERİ
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