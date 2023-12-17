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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kayserispor'u ziyaret etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kayserispor'u ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Kulübünü ziyaret ederek Başkan Ali Çamlı ile bir araya geldi. Büyükkılıç, Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe maçı öncesinde kulübü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Çamlı, Büyükkılıç'ın Kayserispor'a olan desteğini teşekkür ederek ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kayserispor\'u ziyaret etti
17.12.2023 - 14:57,
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Önümüzde zor bir maç var. Biz elimizden geldiğince hazırlanmaya çalışıyoruz. Taraftarımızın da desteği ile beraber arzu ettiğimiz neticeyi alıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin en önemli markalarından biri olan Kayserispor'u 20 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi ziyaret ederek, futbolcularla ve teknik ekiple bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada Kayserispor'un taraftarı, yönetimi, oyuncusu, hocası ve destekleyen dostlarıyla destan yazmaya devam edeceğine inandığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Şehrimizin en önemli markalarından biri olan Kayserispor'umuzun antrenmanına geldik. Değerli Recep hocamızı ve değerli yönetim kurulu başkanımızla birlikte ziyaret ettik. Dualarımız onlarla, göğsümüzü kabartıyorlar. Taraftarıyla ve yönetimiyle, oyuncusuyla, hocasıyla destekleyen dostlarla adeta Kayseri'miz Cenabı Allah'ın lütfu hocamızın ve oyuncularımızın gayretiyle inşallah destan yazmaya devam edecek diye inanıyorum. Allah mahcup etmesin, nazarlardan korusun, kaza bela vermesin. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Recep Uçar: "Yolumuza devam etmek istiyoruz"

Başkan Büyükkılıç'ın en başından beri hep Kayserispor'a destek olduğunu ifade eden ve Fenerbahçe maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını belirten Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ise Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Biz en başında başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz başkanımızı her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Ama Fenerbahçe maçı öncesinde manen ve madden varlığı bizi her zaman mutlu ediyor. Kayseri şehriyle, taraftarıyla, ileri gelenleriyle, belediyesiyle, valiliğiyle bütün takımla kalbi atanlarla birlikte bir bütün. İnşallah hep beraber güzel bir ivme yakaladık. Önümüzde zor bir maç var. Biz elimizden geldiğince hazırlanmaya çalışıyoruz. Taraftarımızın da desteği ile beraber arzu ettiğimiz neticeyi alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Tekrardan ayaklarına sağlık ben desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ali Çamlı: "Bu başarı tesadüf değil"

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ise, Başkan Büyükkılıç'ın her zaman Kayserispor'un yanında olduğunu bildiğini ifade ederek, "Memduh Başkan sadece belediye başkanı değil, bu şehrin ağabeyi. Her zaman yanımızda oluyor. Bu başarı tesadüf değil. Başta Memduh Başkan, Bakanımız Mehmet Özhaseki, valimiz olmak üzere bir sürü etken var. Tabii, bunların en başında büyük yükünü sayın bakanımız ve Memduh Başkan çekiyor. Burayı ziyaret olarak algılamayın. Bunun bizim açımızdan farklı anlamları var. Şu demek oluyor, takımın da Kayserispor'un da her zaman yanında oldum, olmaya da devam edeceğim manası çıkıyor. Onun için bugün, hocamıza, futbolcularımıza pazar gününü istirahatle geçirmesi gerekirken kendi ziyaret etti. O kendi büyüklüğüne yakışır şekilde davranmaya devam ediyor. İnşallah teknik heyeti de sporcularda önümüzdeki Çarşamba günündeki maçta Memduh Başkanımın bu ziyaretini karşılıksız bırakmayacaklar. Başkanıma da herkese de çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: AA
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