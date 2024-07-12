Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Şanlıurfa\'da 4 Madalya Kazandı

Spor

Şanlıurfa'da devam eden Göbeklitepe Cup Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sporcuları 4 madalya kazandı.

10-13 Temmuz tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenen Göbeklitepe Cup Açık Hava Okçuluk Şampiyonasında mücadele eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sporcuları 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplam 4 madalya kazandı. 11-12 Yaş Makaralı Yay Erkekler Kategorisinde Berk Eren Vurankaya altın, Mustafa Ceyhan gümüş, Mirsad Nuri Doğanay ise bronz madalya kazandı. Berk Eren Vurankaya Mustafa Ceyhan ve Mirsad Nuri Doğanay'dan oluşan 11-12 Yaş Makaralı Yay Erkek Takımı yine altın madalyanın sahibi oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç sporcuları ve antrenörleri Gizem Elmaağaçlı ile Furkan Dernekli'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ