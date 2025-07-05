Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Türkiye Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti

30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Düzce'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü önemli derecelere imza attı.
2025 ASES U21-U18-U15 Türkiye Şampiyonası 30 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında Düzce'de yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Kayserili sporcular; Makaralı Yay U21 Erkek Takımı kategorisinde Türkiye ikincisi, Makaralı Yay U21 Karışık Takım kategorisinde ise Türkiye üçüncüsü oldu. Yine Kayserili sporcular ferdi dalda da 1 gümüş madalya elde etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporcular ve antrenörleri Emre Çömez ve Furkan Dernekli'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Madalya alan sporcular şöyle:
Makaralı Yay U15 Erkek Kategorisi:
Berk Eren Vurankaya-Türkiye 2.si
Makaralı Yay U21 Erkek Takım Kategorisi:
Yunus Emre Arslan
Onur Semi Tetik
Seyit Hasarpa-Türkiye 2.si
Makaralı Yay U21 Karışık Takım Kategorisi:
Yunus Emre Arslan
Beyza Karakuş-Türkiye 3.sü - KAYSERİ
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