Kayseri\'de Atlı Okçuluk 2025 Türkiye Şampiyonası Çeyrek Finali Düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Atlı Okçuluk 2025 Türkiye Şampiyonası Çeyrek Finali, binlerce yıllık geleneği modern spor altyapısıyla buluşturarak unutulmaz bir organizasyona sahne oldu.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., kadim spor kültürünü günümüze taşıyan prestijli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenen Atlı Okçuluk 2025 Yılı Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final Müsabakaları; büyükşehir belediyesine bağlı Kayseri Spor A.Ş. ev sahipliğinde, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde gerçekleştirildi. Gaziantep, Nevşehir, Kahramanmaraş ve Kayseri'den gelen 64 lisanslı sporcunun katılım sağladığı şampiyonada, geleneksel okçuluk ile biniciliğin eşsiz uyumu nefes kesici anlara sahne oldu. Sporcular, zorlu parkurlarda hem hünerlerini sergiledi hem de Türk kültürünün köklü mirasını günümüzle buluşturdu. Gelenekten geleceğe spor anlayışını destekleyen bu önemli şampiyona, Kayseri'nin sahip olduğu altyapı, organizasyon yetkinliği ve kültürel mirasın korunmasına yönelik örnek bir iş birliğini tüm Türkiye'ye bir kez daha gösterdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyoner projeleriyle kente kazandırılan tam donanımlı spor tesisi, Kayseri'yi ulusal ve uluslararası ölçekte spor turizminin önemli merkezlerinden biri haline getiriyor. Avrupa Spor Şehri unvanına sahip olan Kayseri, hem kültürel hem sportif organizasyonlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. - KAYSERİ