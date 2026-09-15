Kayseri'de BOTAŞ, Erciyes Kupası'nda İstanbul Gençlik'i 76-69 yendi
Kayseri'de düzenlenen 20. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda BOTAŞ, İstanbul Gençlik'i 76-69 mağlup etti. İlk periyodu 19-18 önde geçen BOTAŞ, devreyi 30-30 eşitlikle tamamladıktan sonra üçüncü periyotta 58-47 ile kontrolü ele geçirdi.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Ali Kemal Dingilli, Yiğit Emre Şimşek, Haldun Çoban
BOTAŞ: Selin Rachel Gül 2, Işık Su Güven 2, İdil Yeniçulha 3, Duygu Özen 2, Sehernaz Çidal 8, Simge Tokmak, Akhator 6, Holesinska 16, Clouden 20, Işılay Eğin 6, Nared 11
İstanbul Gençlik: Slocum 8, Günesh Denise Karaoğlan 7, Damla Gezgin 10, Gizem Sezer 3, Şuranur Sönmez 6, Sevgi Tonguç 14, Stankoviç 11, İremnaz Tutar 2, Özge Özışık 8
1. Periyot: 19-18
Devre: 30-30
3. Periyot: 58-47
Kayseri'de düzenlenen 20. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda BOTAŞ, İstanbul Gençlik'i 76-69 yendi.
Kaynak: AA
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