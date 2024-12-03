Kayseri'de 'Sporda Psikolojik Sağlamlık' Semineri - Son Dakika
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Kayseri'de 'Sporda Psikolojik Sağlamlık' Semineri

Kayseri\'de \'Sporda Psikolojik Sağlamlık\' Semineri

TÜFAD Kayseri ve ASK Federasyonu, antrenörlere yönelik seminer düzenledi. Halil Öztürk eğitim verdi.

03.12.2024 12:44
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Kayseri'de Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD)Kayseri Şubesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ortaklığında 'Sporda Psikolojik Sağlamlık' konulu seminer düzenlendi.

Kayseri'de futbol antrenörlerine yönelik eğitim faaliyetleri devam ediyor. Son olarak TÜFAD Kayseri Şubesi Eğitim Tesisleri'nde Uzman Psikolojik Danışman Halil Öztürk tarafından 'Sporda Psikolojik Sağlamlık' semineri verildi. Seminerde 'Güçlü Hoca, Güçlü Takım' konulu anlatım gerçekleştirildi. Katılımın yüksek olduğu seminerde futbol antrenörlerinin kendilerini psikolojik olarak güçlendirmelerinin yolları anlatıldı.

Seminer sonrasında TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız ile TFF Kayseri Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal tarafından Uzman Psikolojik Danışman Halil Öztürk'e çeşitli hediyeler takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Halil Öztürk, Türkiye, kayseri, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri'de 'Sporda Psikolojik Sağlamlık' Semineri - Son Dakika

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