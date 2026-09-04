Kayseri'deki Boccia ekibi Çekya'daki Dünya Challenger için il müdürünü ziyaret etti - Son Dakika
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Kayseri'deki Boccia ekibi Çekya'daki Dünya Challenger için il müdürünü ziyaret etti

Kayseri\'deki Boccia ekibi Çekya\'daki Dünya Challenger için il müdürünü ziyaret etti
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Çekya'nın Pilsen kentinde düzenlenecek Pilsen World Boccia Challenger Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve teknik heyet, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. İl müdürü, hazırlık sürecinde bilgi alarak sporculara ve teknik ekibe başarılar diledi.

Çekya'nın Pilsen kentinde 7-15 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Pilsen World Boccia Challenger Turnuvası'nda Türkiye temsil edecek teknik heyet ve sporcular, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret ettiler.

BC3 kadın ve erkek kategorilerinde mücadele edecek sporcular Öner Bozbıyık ve Rabia Nur Boyraz, antrenör Sema Bozbıyık ile rampa operatörü Şinasi Boyraz, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile bir araya geldi.

Ziyarette sporcularının hazırlık süreci hakkında bilgi alan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri'yi ve ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek sporculara ve teknik ekibe başarılar diledi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayseri'deki Boccia ekibi Çekya'daki Dünya Challenger için il müdürünü ziyaret etti - Son Dakika
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