Kayseri'den A Milli Takıma Moral Klipi

Spor

Kayseri'nin Kocasinan İlçesinde belediye, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile oynayacağı karşılaşma öncesi ay-yıldızlılara moral amacıyla video-klip hazırladı.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyaz forma giydirilen Kocasinan Çocuk Kulübü'nden çoçuklar, şehrin farklı bölgelerinde görüntülendi.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın da yer aldığı video klip, belediyenin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, milli takımla gurur duyduklarını belirtti.

Milli formayı giyerek takıma destek verdiklerini belirten Çolakbayrakdar, "Bu çocuklar, Türkiye'nin geleceği, geleceğimizin yıldızları. Onlar ne kadar sevinirse biz de o kadar seviniriz. Kayseri olarak her zaman milli takımımızın yanındayız. 16 Kasım'da Türkiye'nin zaferi için hep birlikte kenetlendik. Umutlarımız büyük, başarı bizimle." ifadelerini kullandı.