Kayseri\'den Tekvando Şampiyonasında İki Madalya!

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gevher Nesibe Spor Salonu'nda ücretsiz eğitim alan sporcular; Sinop'ta düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda biri gümüş, biri bronz olmak üzere iki madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gevher Nesibe Spor Salonu'nun sporcuları; Sinop'ta 15-18 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle Kayseri'yi gururlandırdı. Şampiyonada 45 kilogram Minik Erkekler kategorisinde mücadele eden Furkan Enes Aksoy, başarılı performansıyla gümüş madalyanın sahibi olarak Türkiye ikincisi oldu. 50 kilogram Minik Erkekler kategorisinde tatamiye çıkan Muhammed Celal Kara ise bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları ile antrenör Muhammed Koç'u tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ