Kayseri Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Spor Kulübü\'nden Yeni Başarı

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Kayseri Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Spor Kulübü başarılarına yenilerini elde etmeye devam ediyor. Kulüp Başkanı ve aynı zamanda sporcuların antrenörü Handan Koçyiğit'in öğrencisi Hayrunnisa Ceyhan, kendisinden 2 yaş büyük sporcuların arasında yarıştı ve Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Antalya'da gerçekleştirilen U-16 Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden ve 14 yaşında olmasına rağmen kendisinden 2 yaş büyük sporcularla yarışan Hayrunnisa Ceyhan, Türkiye İkincisi olarak gümüş madalya kazandı. Geleceğin önemli sporcuları arasında gösterilen Hayrunnisa Ceyhan'ın başarısının kesinlikle tesadüf olmadığını belirten Başkan Handan Koçyiğit, "Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç spor kulübü olarak çocuklarımızın başarısı için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Hayrunnisa'nın aldığı ikincilik başarısı, kendisinden büyüklerle yarışıp kazanması noktasında çok önemli. İlerleyen yıllarda ülkemize de önemli başarılar getireceğine inandığımız bir sporcu. Antalya'da da bunu gösterdi" diye konuştu. - KAYSERİ