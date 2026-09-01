Kayseri Kadın FK Sezona Galibiyetle Başladı - Son Dakika
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Kayseri Kadın FK Sezona Galibiyetle Başladı

Kayseri Kadın FK Sezona Galibiyetle Başladı
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Kayseri Kadın Futbol Kulübü, sezona İstanbul ekibini yenerek başladı; Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü 2026-2027 sezonuna galibiyetle başladı.

Suwen Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligin 2. haftasında 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sezona evinde İstanbul ekibi Sultanbeyli Gücü Spor Kulübünü 4-3 yenerek galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı takımda yüzler gülüyor.

1207 Antalyaspor Kadın FK maçı hazırlıklarına bugün başlayacak olan Kayseri Kadın FK, Cuma günü karayolu ile Antalya'ya gidecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. 5 Eylül Cumartesi günü Antalya Zeytinköy 2 Nolu Saha'da oynanacak olan 1207 Antalyaspor Kadın FK ile Kayseri Kadın FK maçı saat 17.00'de başlayacak.

Kaynak: İHA

Antalyaspor, İstanbul, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Kadın FK Sezona Galibiyetle Başladı - Son Dakika

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