Kayseri Büyükşehir Belediyesi , Erciyes Anadolu Holding ve Kayserispor arasında yapılan görüşmeler neticesinde anlaşmaya varıldı. Önümüzdeki günlerde lansman gerçekleştirileceği ve stadın ismi 3 yıllığına RHG Enertürk Enerji Stadı olarak anılacağı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Erciyes, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kadir Has Stadı'nın ismi değişiyor - Son Dakika

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