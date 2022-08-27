Kadir Has Stadı'nın ismi değişiyor - Son Dakika
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Kadir Has Stadı'nın ismi değişiyor

27.08.2022 09:26
Kadir Has Stadı'nın ismi değişiyor

Kayseri Kadir Has stadının adı değişiyor.

Kayseri Kadir Has stadının adı değişiyor. Stadın yeni ismi RHG Enertürk Enerji stadı olacak.

8 Mart 2009'da kapılarını açan Kayseri Kadir Has stadının ismi değişiyor. 13 yıldır Kadir Has ismini taşıyan stadın yeni adı RHG Enertürk Enerji Stadı olacak. Erciyes Anadolu Holding bünyesinde kurulan RHG Enertürk Enerji araç şarj istasyonu, 32 bin 864 kapasiteli stadın isim sponsoru olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Anadolu Holding ve Kayserispor arasında yapılan görüşmeler neticesinde anlaşmaya varıldı. Önümüzdeki günlerde lansman gerçekleştirileceği ve stadın ismi 3 yıllığına RHG Enertürk Enerji Stadı olarak anılacağı öğrenildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Erciyes, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadir Has Stadı'nın ismi değişiyor - Son Dakika

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