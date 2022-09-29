Kayseri spor haberleri... Kayseri Erciyes Cup'ta ikinci gün tamamlandı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol ev sahipliğinde yapılan Kayseri Erciyes Cup'ın ikinci günü tamamlandı.
Kayseri Erciyes Cup'ın ikinci gününde 2 müsabaka oynandı. İkinci günün ilk maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı 80-75'lik sonuçla mağlup etti. Günün ikinci maçında turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ'a ile karşılaştı. Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ'a 67-61'lik sonuçla mağlup oldu.
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