Kayseri Erciyes Cup'ın ikinci gününde 2 müsabaka oynandı. İkinci günün ilk maçında Galatasaray , Beşiktaş 'ı 80-75'lik sonuçla mağlup etti. Günün ikinci maçında turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ 'a ile karşılaştı. Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ'a 67-61'lik sonuçla mağlup oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Kayseri spor haberleri... Kayseri Erciyes Cup'ta ikinci gün tamamlandı - Son Dakika

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