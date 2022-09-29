Kayseri spor haberleri... Kayseri Erciyes Cup'ta ikinci gün tamamlandı - Son Dakika
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Kayseri spor haberleri... Kayseri Erciyes Cup'ta ikinci gün tamamlandı

29.09.2022 22:00
Kayseri spor haberleri... Kayseri Erciyes Cup'ta ikinci gün tamamlandı

Kayseri haberlerine göre Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol ev sahipliğinde yapılan Kayseri Erciyes Cup'ın ikinci günü tamamlandı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol ev sahipliğinde yapılan Kayseri Erciyes Cup'ın ikinci günü tamamlandı.

Kayseri Erciyes Cup'ın ikinci gününde 2 müsabaka oynandı. İkinci günün ilk maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı 80-75'lik sonuçla mağlup etti. Günün ikinci maçında turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ'a ile karşılaştı. Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ'a 67-61'lik sonuçla mağlup oldu.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kayseri spor haberleri... Kayseri Erciyes Cup'ta ikinci gün tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri spor haberleri... Kayseri Erciyes Cup'ta ikinci gün tamamlandı - Son Dakika
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