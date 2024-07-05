Kayseri Sporcuları Artistik Cimnastik Şampiyonasında Başarılı - Son Dakika
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Kayseri Sporcuları Artistik Cimnastik Şampiyonasında Başarılı

Kayseri Sporcuları Artistik Cimnastik Şampiyonasında Başarılı

İstanbul'da düzenlenen Artistik Cimnastik Yıldız ve Genç Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden TOHM sporcuları büyük başarılara imza attı. Melih Dumlu Genç kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Hüseyin Emir Cünedioğlu ve Hüsnü Aktaş da derece elde etti. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

05.07.2024 14:51
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İstanbul'da düzenlenen Artistik Cimnastik Yıldız ve Genç Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları büyük başarılara imza attı.

Artistik Cimnastik Yıldız ve Genç Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporculardan Melih Dumlu, Genç kategorisinde yarışarak tüm aletler toplamında ve Halka'da Türkiye Şampiyonu olurken, Yer aleti ve Paralel Bar aletinde ise Türkiye 3.'sü oldu. Hüseyin Emir Cünedioğlu ise Yıldız kategoride başarısını sürdürdü. Tüm aletler toplamında ve barfiks aletinde Türkiye Şampiyonu, Atlama Masası ve Yer aleti alanlarında Türkiye 2.'si ve Kulplu Beygir alanında ise Türkiye 3.'sü oldu. Yıldız kategoride ve paralel alanda mücadele eden Hüsnü Aktaş Türkiye 2.si olurken, Onurhan Demir ise Türkiye 3.'sü oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "TOHM Koordinatörü Mehmet Bilgin'i, antrenörleri Baran Atay'ı ve evlerine dereceyle dönen sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Sporcuları Artistik Cimnastik Şampiyonasında Başarılı - Son Dakika

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