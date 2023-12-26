Kayseri Süper Amatör Küme\'de 10. hafta sona erdi

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 6 maçla 10. hafta geride kaldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda ikinci yarının ilk maçları oynandı. Hafta sonu oynanan 6 maçla geride kalan 10. haftada, A Grubu'nda Yahyalıspor, B Grubu'nda ise Kayseri Esen Metal SK liderliğini sürdürüyor. 10. haftada oynanan 6 maçta ise toplam 21 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 11. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek.

10. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Kocasinan Şimşekspor 1-1 Yahyalıspor

Kocasinan Yemlihaspor 0-3 Erciyes Esen Makina FK

Kayserigücü FK 1-1 Kayseri Atletikspor

İsmail Okumuş FK 2-2 Kayseri Şekerspor

Altındağ Akkışlaspor 3-1 Sungur FK

Kayseri Esen Metal SK 6-0 1966 Turanspor

Sosun Birlikspor 3-0 Belsinspor (Hükmen)

Argıncıkspor 3-0 Sarıoğlan Bld. (Hükmen)

Kayseri Yolspor 3-0 Kocasinan Ülküspor (Hükmen)

Başakpınarspor (BAY) - KAYSERİ