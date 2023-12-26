Kayseri Süper Amatör Küme\'de 10. hafta sona erdi

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 6 maçla 10. hafta geride kaldı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda ikinci yarının ilk maçları oynandı. Hafta sonu oynanan 6 maçla geride kalan 10. haftada, A Grubu'nda Yahyalıspor, B Grubu'nda ise Kayseri Esen Metal SK liderliğini sürdürüyor. 10. haftada oynanan 6 maçta ise toplam 21 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 11. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek.
10. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Kocasinan Şimşekspor 1-1 Yahyalıspor
Kocasinan Yemlihaspor 0-3 Erciyes Esen Makina FK
Kayserigücü FK 1-1 Kayseri Atletikspor
İsmail Okumuş FK 2-2 Kayseri Şekerspor
Altındağ Akkışlaspor 3-1 Sungur FK
Kayseri Esen Metal SK 6-0 1966 Turanspor
Sosun Birlikspor 3-0 Belsinspor (Hükmen)
Argıncıkspor 3-0 Sarıoğlan Bld. (Hükmen)
Kayseri Yolspor 3-0 Kocasinan Ülküspor (Hükmen)
Başakpınarspor (BAY) - KAYSERİ
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