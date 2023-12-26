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Kayseri Süper Amatör Küme'de 10. hafta sona erdi - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme'de 10. hafta sona erdi

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 6 maçla 10. hafta tamamlandı. A ve B Grubu'nda oynanan maçlarda Yahyalıspor ve Kayseri Esen Metal SK liderliklerini sürdürdü. 10. haftada toplam 21 gol atıldı. Heyecan, 11. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.

Kayseri Süper Amatör Küme\'de 10. hafta sona erdi
26.12.2023 - 11:50,
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Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 6 maçla 10. hafta geride kaldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda ikinci yarının ilk maçları oynandı. Hafta sonu oynanan 6 maçla geride kalan 10. haftada, A Grubu'nda Yahyalıspor, B Grubu'nda ise Kayseri Esen Metal SK liderliğini sürdürüyor. 10. haftada oynanan 6 maçta ise toplam 21 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 11. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek.

10. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Kocasinan Şimşekspor 1-1 Yahyalıspor

Kocasinan Yemlihaspor 0-3 Erciyes Esen Makina FK

Kayserigücü FK 1-1 Kayseri Atletikspor

İsmail Okumuş FK 2-2 Kayseri Şekerspor

Altındağ Akkışlaspor 3-1 Sungur FK

Kayseri Esen Metal SK 6-0 1966 Turanspor

Sosun Birlikspor 3-0 Belsinspor (Hükmen)

Argıncıkspor 3-0 Sarıoğlan Bld. (Hükmen)

Kayseri Yolspor 3-0 Kocasinan Ülküspor (Hükmen)

Başakpınarspor (BAY) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Kocasinan, Kayseri, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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