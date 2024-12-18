Kayseri Süper Amatör Küme\'de Ligin İkinci Yarısı Başlıyor

Spor

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı 22 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2024-2025 futbol sezonunda ligin ikinci yarısı 22 Aralık Pazar günü oynanacak olan 8. hafta karşılaşmaları ile kaldığı yerden devam edecek. 8 Aralık tarihlerinde oynanan 7. hafta karşılaşmaların ardından Futbol İl Temsilciliği tarafından 1 hafta ara verilen ligde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısında A ve B Gruplarında hem şampiyonluk mücadelesi hem de alt sıralar büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 8. haftanın maç programı ise şöyle:

Kayseri Esen Metal SK- Kocasinan Şimşekspor

Tomarza Belediyespor-Döğerspor

Argıncıkspor-Kayseri Şekerspor

Erciyes Esen Makina FK-1966 Turanspor

Başakpınarspor-Amaratspor

İsmail okumuş FK-Özvatanspor

Hacılar Erciyesspor-Kayserigücü FK

Kayseri Atletikspor (BAY) - KAYSERİ