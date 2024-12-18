Kayseri Süper Amatör Küme'de Ligin İkinci Yarısı Başlıyor - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme'de Ligin İkinci Yarısı Başlıyor

Kayseri Süper Amatör Küme\'de Ligin İkinci Yarısı Başlıyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı 22 Aralık Pazar günü başlayacak. Ligin 8. hafta maçlarıyla devam edecek olan ligde, A ve B Gruplarında büyük bir çekişme yaşanması bekleniyor.

18.12.2024 11:58  Güncelleme: 12:01
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Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı 22 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2024-2025 futbol sezonunda ligin ikinci yarısı 22 Aralık Pazar günü oynanacak olan 8. hafta karşılaşmaları ile kaldığı yerden devam edecek. 8 Aralık tarihlerinde oynanan 7. hafta karşılaşmaların ardından Futbol İl Temsilciliği tarafından 1 hafta ara verilen ligde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısında A ve B Gruplarında hem şampiyonluk mücadelesi hem de alt sıralar büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 8. haftanın maç programı ise şöyle:

Kayseri Esen Metal SK- Kocasinan Şimşekspor

Tomarza Belediyespor-Döğerspor

Argıncıkspor-Kayseri Şekerspor

Erciyes Esen Makina FK-1966 Turanspor

Başakpınarspor-Amaratspor

İsmail okumuş FK-Özvatanspor

Hacılar Erciyesspor-Kayserigücü FK

Kayseri Atletikspor (BAY) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme'de Ligin İkinci Yarısı Başlıyor - Son Dakika

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