Kayseri Süper Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak. Sezonun açılış maçları 10 Eylül Cumartesi günü Argıncık Stadı 1 ve 2 Nolu sahalarda saat 19.00'da oynanacak. Açılış maçlarında Kayseri Gençlerbirliği- Amarat Gençlikspor ve Kayseri Simya Koleji ile Gültepespor karşı karşıya gelecek. Ligin 1. haftasında Kayserigücü FK ile Erciyes Reşadiye Gençlikspor takımları BAY olarak geçecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Kayseri Süper Amatör Küme'de hasret bitiyor - Son Dakika

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