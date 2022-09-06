Kayseri Süper Amatör Küme'de hasret bitiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Süper Amatör Küme'de hasret bitiyor

06.09.2022 08:53
Kayseri Süper Amatör Küme'de hasret bitiyor

Kayseri Süper Amatör Kümede 2022-2023 futbol sezonu 10-11 Eylül 2022 tarihinde oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.

Kayseri Süper Amatör Kümede 2022-2023 futbol sezonu 10-11 Eylül 2022 tarihinde oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.

Kayseri Süper Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak. Sezonun açılış maçları 10 Eylül Cumartesi günü Argıncık Stadı 1 ve 2 Nolu sahalarda saat 19.00'da oynanacak. Açılış maçlarında Kayseri Gençlerbirliği- Amarat Gençlikspor ve Kayseri Simya Koleji ile Gültepespor karşı karşıya gelecek. Ligin 1. haftasında Kayserigücü FK ile Erciyes Reşadiye Gençlikspor takımları BAY olarak geçecek.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. hafta maç programı şu şekilde;

10 Eylül 2022 Cumartesi Argıncık Stadı 1 Nolu

19.00 Kayseri Gençlerbirliği-Amaratspor

10 Eylül 2022 Cumartesi Argıncık 2 Nolu Saha

19.00 Gültepespor-Kayseri Simya Koleji

11 Eylül 2022 Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

15.30 Erciyes Esen Makina-Sungur FK

17.30 Esentepespor-Argıncıkspor

11 Eylül 2022 Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

15.30 Kayseri Yolspor- Kocasinan Şimşekspor

17.30Kocasinan Ülküspor-Gazi Osman Paşaspor

11 Eylül 2022 Pazar Vali Muammer Güler Stadı

17.30 Kayseri Atletikspor-Trend Gayrimenkulspor

11 Eylül 2022 Pazar Erkilet Stadı

17.30 Kayseri Şekerspor- Özvatan Gençlikspor

11 Eylül 2022 Pazar Bşakpınar Stadı

16.00 Başakpınarspor- Develi Emar Spor

11 Eylül 2022 Pazar Yahyalı İlçe Stadı

15.30 Yahyalıspor-Kocasinan Yemlihaspor - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayseri Basketbol'da genel kurul yapılacak Kayseri Basketbol'da genel kurul yapılacak Tarsus'ta Kadın, Gençlik ve Çocuk Meclisi gerçekleştirildi Tarsus'ta Kadın, Gençlik ve Çocuk Meclisi gerçekleştirildi
Kaynak: İHA

Kayseri, Futbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme'de hasret bitiyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:16 Suç örgütü Sedat Peker'in hedef aldığı iş insanı Cihan Ekşioğlu'na suikast girişimi
08:02 Ümit Özdağ "MHP'nin gizli adamı mısın?" sorusunu soran gence hakaret etti
07:42 Bakan Nebati'den Rusya'ya doğal gaz resti: Şartlar uygun olursa Katar'la doğal gaz ticareti yeniden başlatılacak
01:03 Irak'ın kuzeyinde şehit edilen Civelek'in nişanlısı düğün davetiyesini paylaştı: Vatan uğruna yarım kaldı sevdamız
00:31 Gaziantep FK kalecisi Günay'ın Galatasaray'ın golü sonrası verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
00:24 Araç sahiplerine çifte darbe! Benzine ve motorine zam geldi
00:21 Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş hakkında yeni gelişme! Gözaltı süresi uzatıldı
00:10 Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan transfer sözleri: Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmeler sürüyor
23:59 Şeyma Subaşı zengin sevgilisiyle 5. kez katıldığı çöl partisinde: Harika anlar yaşadım
23:40 Galatasaray eksik kaldığı maçı kazandı! Güntekin Onay, Gaziantep FK hocası Erol Bulut'u eleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 08:53:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Süper Amatör Küme'de hasret bitiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement