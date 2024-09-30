- Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
KAYSERİ - Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sağ kanattan hareketlenen Rashica'nın vuruşunda top savunma tarafından uzaklaştırıldı.
56. dakikada Baran Ali'den topu kapan Gedson Fernandes, ceza sahası içinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
60. dakikada topu ceza sahası içine süren Boa Morte'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.
62. dakikada Gedson Fernandes'in vuruşunda top, kaleci Bilal'in müdahalesi ile uzaklaştırıldı.
78. dakikada penaltı atışını kullanan Immobile'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2
89. dakikada Beşiktaş ceza sahasında Felix'in ayağını tehlikeli kaldırması sonrası Nazon yerde kalırken hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem, Felix'in takım arkadaşı Paulista'ya temasını belirleyerek penaltıyı iptal etti.
90+1. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Rashica'nın ortasında Immobile kafayı vururken top kaleci Bilal'in müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-3
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım (Arif dk. 65), Kartal Kayra, Boa Morte (Talha Sarıaslan dk. 79), Bourabia (Mane dk. 72), Baran Ali (Ali Karimi dk. 65), Cardozo (Bahoken dk. 79), Nazon
Yedekler: Onurcan Piri, Ali Karimi, Mehmet Eray, Ramazan Civelek, Arif Kocaman, Nurettin Korkmaz, Yaw Ackah
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Beşiktaş: Mert Günok, Rashica, Gabriel Paulista (Tayyip Talha dk. 90+6), Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Cher Ndour, Gedson Fernandes (Onana dk. 65) Joao Mario, Rafa Silva (Salih Uçan dk. 90+2), Ernest Muçi (Semih dk. 65), Ciro Immobile (Zainutdinov dk. 90+2)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emrecan Terzi, Chamberlain, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst
Goller: Fernandes (dk. 56), Immobile (dk. 78 pen. ve dk.
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