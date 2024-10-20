Süper Lig'in 9. hafta maçında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşan Kayserispor, ligdeki 5. beraberliğini elde etti.
Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında sahasında Gaziantep Futbol kulübü ile karşılaşan Kayserispor, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sezon oynadığı 8. maçta da galibiyete erişemeyen sarı kırmızılılar, iki kez yenik duruma düştüğü müsabakadan 1 puanla ayrıldı. Ligdeki 5. beraberliğini elde eden Kayserispor puanını da 5'e yükseltti.
Kayserispor, yeni Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile çıktığı ilk maçta 1 puan aldı. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayserispor 5. Beraberliğini Aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?