Kayserispor 60. Yaşını Kutladı - Son Dakika
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Kayserispor 60. Yaşını Kutladı

Kayserispor 60. Yaşını Kutladı
02.07.2026 00:49
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Kayserispor, 60. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Başkan Çamlı, kulübü layık olduğu yere taşıyacaklarını söyledi.

KAYSERİSPOR'un kuruluşunun 60'ıncı yıl dönümü kulüp tesislerinde coşkuyla kutlandı.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen ve bu yıl 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor'un kuruluşunun 60'ıncı yıl dönümü nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Kadir Has Tesisleri'nde düzenlenen programa, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Teknik Direktörü Atila Gerin, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile sarı-kırmızılı futbolcular ve STK temsilcileri ile taraftarlar katıldı. Program, Kayserispor ile ilgili geçmiş yıllardan hatıralardan oluşan klip gösterimi ile başladı. Ardından da kulüp tarihinde iz bırakmış futbolculardan gelen video mesajlar davetlilerin izlemine sunuldu.

'KAYSERİSPOR'U LAYIK OLDUĞU YERE TAŞIYACAĞIZ'

Kutlamalarda konuşan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Kayserispor benim için bir aşk ve bir sevda. Geceyi gündüze katıp, varı yok edip Allah'ın izniyle bu işin altından kalkacağız. Bu yolu yürürken birazcık sabır, birazcık hoşgörü lazım. Bizim ne yaptığımızdan farkında olacağımızdan asla şüpheniz olmasın. Ali Çamlı olarak sizlerin huzurunda, yüce Allah'ın huzurunda sizlere söz veriyorum. Bu kulübün bir damla suyunu dahi israf ettirmeden, bu kulübün 1 kuruşuna zarar verdirmeden bu görevi anlımızın akıyla yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu yolu hep birlikte istişare ile hoşgörü yürüyeceğiz. Bu kulübü sonuçta misafir olduğu yerden ev sahibi olduğu yere taşıyacağız. Türkiye futbol camiasının çok yakından tanıdığı, takdir ettiği bir hoca ile anlaştık. Atila Gerin hoca bundan önce yaptıklarını bu sene Kayserispor'u şampiyon olarak saha çıkartıp, kendisi ispat edecek. İnşallah bu yürüdüğümüz yolda yanlış yapmayız. Allah bizi mahcup etmesin. Amacımız Kayserispor'u layık olduğu yere taşımak" diye konuştu.

ATİLLA GERİN: TAM DESTEK İSTİYORUM

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin ise "Ben ve ekibim, oyuncularımın bütün hedefi ait olduğumuz yere dönmektir. Allah'ın izni ile bunu başaracağız. Kayserispor'a yakışır bir kadro kurmak için gece gündüz çalışıyoruz. Allah'ın izni ile sahaya çıktığında bu arma için, bütün mücadelesini verecek, en iyi haliyle sahada olacak sizi oradan mutlu şekilde evimize gönderecek bir takım göreceksiniz. Bundan önce yaptıklarımız gibi inşallah bunu yine başaracağız. Sizden sadece hep destek, tam destek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Kayserispor'un yeni sezonda giyeceği formaları tanıtıldı. Ardından da kulüp tarihinin 60'ıncı yılı geride bırakması nedeniyle günün anısına pasta kesildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kayserispor 60. Yaşını Kutladı - Son Dakika

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