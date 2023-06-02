Kayserispor'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber: 3 puan silindi - Son Dakika
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Kayserispor'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber: 3 puan silindi

Kayserispor'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber: 3 puan silindi

02.06.2023 18:04

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Kayserispor'un 3 puan silme cezasına yaptığı itirazı reddetti. Sarı kırmızılıların 3 puanı silindi ve ligde 9. sıraya geriledi. Ayrıca diğer 8 kulübün cezaları da onaylandı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber geldi. Kurul, Kayserispor'un 3 puan silme cezasına ilişkin yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

3 PUAN SİLİNDİ

TFF, Süper Lig ekibi Kayserispor'un 3 puan silme cezasına yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı. Sarı kırmızılıların 3 puanı silindi ve ligde 9. sıraya geriledi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulunun üçer puan silme cezası verdiği 8 kulübün itirazlarını reddetti.

Yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans Kurulunun verilen süreler içerisinde eksiklerini tamamlayamadığı için üçer puan silme cezası verdiği ekiplerden Süper Lig'den Kayserispor, 1. Lig'den Denizlispor, Altay, Erzurumspor ve Yeni Malatyaspor, 2. Lig'den Bayburt Özel İdare, Balıkesirspor, Menemen FK ve Somaspor'un itirazları değerlendirildi.

Bu ekiplerden Kayserispor'un itirazının incelemeye alınması kararlaştırılırken, diğer 8 kulübün cezaları onandı. Bu 8 ekibin yanı sıra, karara itiraz etmeyen 2. Lig ekibi Serik Belediyespor'un puan cetvelinde üçer puanları silindi.

Süper Lig'deki tüm kulüplerin yanı sıra 1. Lig temsilcileri Samsunspor ve Erzurumspor FK'nin TFF Yönetim Kurulunun 8 Aralık 2022'de TFF Futbol Disiplin Talimatı'nda yaptığı değişikliğe itirazları reddedildi.

Öte yandan kurul, Fenerbahçe, Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor'un PFDK kararlarına itirazlarını kabul etmedi.

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