Kayserispor Başkanı'ndan Beşiktaş Mesajı - Son Dakika
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Kayserispor Başkanı'ndan Beşiktaş Mesajı

Kayserispor Başkanı\'ndan Beşiktaş Mesajı

Ali Çamlı, Beşiktaş maçında galibiyete inandığını ve Kayserispor'un daha iyi günler geçireceğini vurguladı.

28.09.2024 12:20
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, ligin 7. haftasındaki Beşiktaş maçını kazanacaklarına inandığını söyledi.

Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin uzun bir maraton olduğunu ve ilerleyen haftalarda Kayserispor'un hakkettiği yerlere geleceğini vurguladı.

Futbolda takımların zaman zaman hak ettiği puanları hanesine yazdıramadığına değinen Çamlı, "İki hafta önce Trabzonspor maçı oynadık. Futbolseverlerin keyif aldığı, ayakta alkışladığı bir oyun sergiledik. 89. dakikada Gökhan Sazdağı'nın gördüğü kırmızı karttan sonra her şey değişti. Oynanan oyunun karşılığı 2-2 değildi." dedi.

İyi oyunun bir süre sonra mutlaka puana dönüşeceğini dile getiren Çamlı, "Sahaya koyduğunuz oyun, futbolcuların ortaya koyduğu karakter her şeyin önüne geçer. Bu oyun zamanla puana da dönüşür. Bu ligde Kayserispor keyif veren ve izleyenleri mutlu eden futbol oynamaya devam edecek. Ben uzun yıllar yöneticilik yaptım, şimdi de kulüp başkanıyım. Kayserispor'un bu seneki oynadığı futboldan ben de çok mutlu oluyorum. Kayserispor ilk beş haftada oynadığı oyunun karşılığı puanları alamamış olabilir ama bundan sonraki süreçte hem iyi futbol oynayacak hem de puanlar alacak. Bundan şüphemiz yok." diye konuştu.

"İlk 11'den 7 oyuncumuz yok"

Çamlı, kulüpte "aile ortamı" oluştuğunu ve hiçbir olumsuz etkenin Kayserispor camiasını etkilemediğini vurguladı.

Transfer yasağının bazı sıkıntılar yarattığını aktaran Çamlı, şöyle devam etti:

"Stoperde ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Belki de Türkiye'deki en iyi stoperlerden biri diyeceğimiz Majid Hosseini, milli takımında sakatlandı. Bir yıla yakın süredir takıma katkı sağlayamıyor. Ama sevindirici haber, Majid'in milli aradan sonra takıma dönüyor olması. Kayserispor'un ciddi sakatları var. İlk 11'den 7 oyuncumuz yok. Bunun üstüne Gökhan takım için kırmızı kart gördü. 4 çocuğu olan oyuncumuz Mane'nin eşi talihsiz bir kaza geçirdi. Bir süre yoğun bakımda kaldı. Oyuncumuz da haklı olarak eşi ve çocuklarıyla ilgilendi. Trabzon maçında Julian Jeanvier bir sakatlık geçirdi. Arif Kocaman da Eyüpspor maçında sakatlandı. İki önemli stoperimiz sakatlandı. Hoca takımdan stoper çıkarmaya çalışıyor. Onlar da kendi yerleri olmadığı için hata yapabiliyor. Orta sahada en çok umut bağladığımız oyuncumuz Ali Karimi, bir türlü iyileşemedi."

"Bu takım düşmez"

Çamlı, Kayserispor'un ligden düşme korkusu bulunmadığını, sarı-kırmızılı camianın her türlü olumsuzluğun üstesinden gelecek güçte olduğunu ifade etti.

Sezonun zor geçeceğini dile getiren Çamlı, "Bu sene ligde tutunabilmek geçen yıldan iki kat daha zor. Hele hele bizim gibi transferi kapalı, bütün gelirleri temlikli, bir kuruş geliri olmayan bir kulüp için ayakta kalabilmek bir marifet. Kayserispor, büyük sıkıntıları aşacak kapasiteye ve güce sahip. Biz bunun üstesinden geliriz. Bizi ne konan temlikler ne konan icralar ne de konan transfer yasakları hiçbir şey bu sevdadan vazgeçiremez. Önümüzdeki yıllar Kayserispor çok daha güzel, çok daha iyi ve Kayseri şehrini Avrupa'da temsil ederek daha büyük başarılara imza atacak. Bu takımın düşmesiyle ilgili cümle kuranları da kınıyorum."

"Endişe edecek bir şey yok"

Çamlı, Beşiktaş maçının kendileri için çok önemli olduğunu, maçtan galibiyetle ayrılarak taraftara 3 puan hediye etmek istediklerini ifade etti.

Takımına ve teknik heyete güvenen Çamlı, şunları söyledi:

"Türkiye'nin en güzide kulüplerinden biri olan Beşiktaş ile karşılaşacağız. Milyonlarca avro verip Türkiye'ye seyir zevki yüksek futbol izlettirmek için kurulmuş bir takım. Biz de çok iyi bir takımız. Gelin, keyfini hep beraber çıkartalım. İyi olan alkışlansın. Çok iyi bir futbolla, çok iyi bir neticeyle o sahadan ayrılacağımızdan şüphem yok. Çünkü ben takımıma da, teknik heyete de, seyirciye de inanılmaz güveniyorum. Kayserispor seyircimiz müsterih olsun. Bunu Beşiktaş maçında ispat ederiz. Endişe edecek bir şey yok."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı'ndan Beşiktaş Mesajı - Son Dakika

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