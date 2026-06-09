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Kayserispor'da Ayrılıklar

Kayserispor\'da Ayrılıklar
09.06.2026 18:25
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Kayserispor, sportif direktör Muhammed Türkmen ve teknik direktör Erling Moe ile vedalaştı.

KAYSERİSPOR, gelecek sezon TFF 1'inci Ligde mücadele edecek olan kulüp tarafından sözleşmeleri biten sportif direktör Muhammed Türkmen ile teknik direktör Erling Moe'ye teşekkür mesajı yayınlandı.

On bir sene sonra Süper Lig'den küme düşen ve 2026 - 2027 sezonunda 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor'da sportif direktör Muhammed Türkmen ile teknik direktör Erling Moe ile yolların ayrıldığı açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif Direktörümüz Muhammed Türkmen'in kulübümüzdeki görev süresi sona ermiştir. Görev yaptığı süre boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Teknik Direktör Moe ile yolların ayrılması ise, "Teknik Direktörümüz Erling Moe'nun kulübümüzdeki görev süresinin sona ermesiyle birlikte kendisiyle vedalaşmış bulunuyoruz. Kulübümüze sunduğu katkılar ve çalışmaları için kendisine ve teknik ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz" İfadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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