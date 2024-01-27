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Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri - Son Dakika
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Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri

Kayserispor, son 8 maçını kaybeden teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı. Yeni hoca olarak Beşiktaş'ın eski futbolcusu Burak Yılmaz ile anlaşmaya varıldı. Yılmaz, Beşiktaş'ta 6 maça çıktı ve 2 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.

27.01.2024 - 09:07,  Güncelleme: 09:19
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Oynadığı son 8 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrılan Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar, yeni hoca için sürpriz bir hamle yaptı.

HER KONUDA ANLAŞMAYA VARDILAR

Sercan Dikme'nin haberine göre, Kayserispor'un yeni teknik direktörü Burak Yılmaz oldu. Anadolu ekibi, Yılmaz ile her konuda anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ardından sonra göreve getirilen Burak Yılmaz, siyah-beyazlılarla 6 maça çıktı. Beşiktaş bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Kayserispor\'da Burak Yılmaz sesleri
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