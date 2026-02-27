Kayserispor'da Gençlerbirliği Maçı Hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika

Kayserispor'da Gençlerbirliği Maçı Hazırlıkları

Kayserispor\'da Gençlerbirliği Maçı Hazırlıkları
27.02.2026 19:10
Teknik direktör Erling Moe, takımın birlikteliğiyle Gençlerbirliği maçında zafer hedeflediklerini belirtti.

ZECORNER Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, bugün yapılan antrenman öncesi, "Takım birlikteliğini ortaya koyarak ve mücadelemizi de sahaya koyarak, savaşarak arzuladığımız skoru elde edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Zecorner Kayserispor Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. İdman öncesi açıklama yapan sarı kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Erling Moe, "Üç gün önce geldik. Geldiğimizden beri güzel çalışıyoruz. Burada gördüğümüz, hissettiğimiz güzel duygularla birlikte takımın da buna iyi cevap vermesi bende iyi duygular oluşturuyor. Önümüzde pazar günü oynayacağımız önemli bir maç var. Yarın da antrenmanımızı yapacağız. Ondan sonrasında Gençlerbirliği maçı için hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi orada göstermek istiyoruz. Bu maç için özellikle oyuncularımın kalpten oynamalarını ve bu forma için mücadele etmelerini, terletmelerini ve ellerinden gelen mücadeleyi göstermelerini istiyorum. Bunu yaparken bireysel olarak değil, takım halinde yapmamız çok önemli. Takımımdan da bu duyguyu sahaya yansıtmasını, birliktelikle mücadele etmesini ve sonucunda da arzuladığımız neticeyi almayı istiyorum. Tabi ki kolay değil, kolay olmayacaktır. Gençlerbirliği zor bir rakip ama bu takım birlikteliğini ortaya koyarak ve mücadelemizi de sahaya koyarak savaşarak arzuladığımız skoru elde edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. Yeni transferlerle ilgili soruyu ise Moe, "Oyuncularla ilgili şimdi bir şey diyemem. Daha fazla gözlemleyeceğiz" diye yanıtladı.

CHALOV: ÖNÜMÜZDE ÇOK ÖNEMLİ MAÇ BİR MAÇ VAR

Sarı kırmızılı takımın Rusya uyruklu oyuncusu Fedar Chalov ise, "Önümüzde çok önemli bir maç var. Bizim adımıza artık her maç bir final maçı. Bu maçtan da 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Yolumuza da bu şekilde devam etmek istiyoruz" dedi. Sarı kırmızılılar yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen idmanda kondisyon çalışması ve taktik çalışması yaptı.

Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Kayserispor, Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'da Gençlerbirliği Maçı Hazırlıkları - Son Dakika



    
SON DAKİKA: Kayserispor'da Gençlerbirliği Maçı Hazırlıkları - Son Dakika
