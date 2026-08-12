Kayserispor'da Hedef 3 Puan - Son Dakika
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Kayserispor'da Hedef 3 Puan

Kayserispor\'da Hedef 3 Puan
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Teknik Direktör Atila Gerin, Sivasspor maçı için moral bulduklarını ve tek hedeflerinin 3 puan olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, "3 puan alarak bir moral de kazandık ama şimdi onu unuttuk. Bizim asıl sınavlarımız bu haftayla başlıyor." dedi.

Gerin, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hem kulübün hem de teknik heyetin zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.

Bu süreçte yönetimin büyük bir mücadele verdiğini belirten Gerin, "Çünkü geldiğimizdeki kadroyla mevcut kadro arasında yüzde 80 değişim var. Bu da bize zaman kaybettirdi ama en son oluşturduğumuz takım, gayet benimsediğimiz ve istediğimiz bir kadro oldu. Sadece 1-2 mevkide sayısal olarak eksiklerimiz var. İnşallah onları da tamamladığımız zaman hem Kayseri şehrine hem Kayserispor'a hem de taraftarımıza çok güçlü bir kadro oluşturacağız." diye konuştu.

"Bu galibiyet bizim için çok iyi oldu"

Gerin, lige galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını anlattı.

3 puanın her zaman çok kıymetli olduğunu vurgulayan Gerin, "Çünkü bir kazaya uğramadık, çok şükür. Çok az idmanla maça çıktığımız oyuncular vardı. 3-4 oyuncu bir-iki gün idmanla maça çıktı. 4-5 oyuncu yedi-sekiz idmanla maçta görev aldı. Bu galibiyet bizim için çok iyi oldu. 3 puan alarak bir moral de kazandık ama şimdi onu unuttuk. Bizim asıl sınavlarımız bu haftayla başlıyor." dedi.

Kayserispor camiası için Sivasspor maçlarının her zaman önemli olduğunu ifade eden Gerin, şunları kaydetti:

"Yıllardır iki komşu ilin rekabeti, hepimizin bildiği, taraftarlarımızın önem verdiği bir maç. Bu maçın ligin ilk haftalarında olmasını avantaja çevirmek için elimizden geleni yapacağız. Kendi sahamızda, taraftarlarımızla, mevcut durumdan en hazır halimizle sahaya çıkacağız. Onlar da yine sorunlu bir takımdı fakat hem hocalarıyla hem oyuncularıyla 20-25 gündür çalışıyor. Oturmuş bir takım. Süper Lig'den gelen bir takım. İyi bir kadroları var. Daha önce bir hazırlık maçı da yaptık, tanıyoruz rakibimizi. Onlara göre planlarımızı, hazırlıklarımızı yapacağız. Taraftarımıza hem iyi bir futbol hem iyi bir takım hem de kazanan bir takım göstermek istiyoruz."

Gerin, orta sahada sayısal olarak eksik olduklarını ve bu bölgeye transfer yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

"Tek hedefimiz 3 puan"

Oyunculardan Semih Güler de Vanspor galibiyetinin takıma moral verdiğini söyledi.

İyi bir galibiyet olduğunu belirten Güler, "İlk haftalar zor geçer. Bunu diğer maçlardan da görüyoruz. 3 puan almak çok önemliydi. Sivasspor maçının önemini herkes biliyor. Takım arkadaşlarım da bunun farkında. O yüzden tek hedefimiz 3 puan." dedi.

"Bizim için her maç önemli"

Yeni transfer Taulant Seferi de ligin ilk haftasında takıma 2 golle katkı verdiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Takımla iki antrenman yaptıktan sonra maça çıktığını anlatan Seferi, "Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Maç maç devam etmek istiyoruz. Buraya geldikten sonra Sivasspor maçının bu camia için ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Bu maçın bir derbi niteliğinde olduğunu öğrendim ama bizim için her maç önemli. Her maça iyi odaklanmamız gerekiyor. Taraftarımız önünde ilk defa maça çıkacağımız için de çok heyecanlıyız. İnşallah onları mutlu ederek yolcu ederiz." ifadelerini kullandı.

"Bizim hedefimiz sezon sonunda ilk 2'de olmak"

Sportif Direktör Seyit İçgül ise baştan bir takım kurduklarını ve bunun için büyük bir mücadele verdiklerini söyledi.

Süper Lig'den düşen takımların ilk yılının genelde sıkıntılı geçtiğini vurgulayan İçgül, "Yabancı sayısı kısıtlanıyor, oyuncular gidiyor, bunlar kolay olmuyor. Ligin ilk maçına da tam hazırlanamadık. Buna rağmen galibiyet aldığımız için mutluyuz. İlk galibiyetimizi aldık ancak bizim hedefimiz sezon sonunda ilk 2'de olmak. Bunun için de var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

İçgül, Miguel Cardoso ve German Onugha'nın takımdan ayrılmak istediklerini ve bazı kulüplerle temaslarının bulunduğunu belirtti.

Antrenman

Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında ağırlayacağı Ekenler Beton Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Gerin yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı uygulamalarının ardından taktik çalıştı.

Kaynak: AA

Kayserispor, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'da Hedef 3 Puan - Son Dakika

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