Kayserispor\'dan Alanyaspor\'a Geç Gelen Galibiyet

Spor

KAYSERİSPOR Genel Sekreteri Rıza Erkut Yurdemi, "Hak ettiğimiz geç gelen bir galibiyetti. Bundan sonrası için ileriye doğru kenetleneceğiz. İnşallah Antalya'dan da takımımızın yüzünü güldürerek döneceğiz" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 15'inci haftasında evinde konuk ettiği Alanyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Genel Sekreteri Rıza Erkut Yurdemi, "Hak ettiğimiz geç gelen bir galibiyetti. Bundan sonrası için ileriye doğru kenetleneceğiz. İnşallah Antalya'dan da takımımızın yüzünü güldürerek döneceğiz. Kart cezalımız vardı. Santrfor eksiğimiz vardı. Ama arkadaşlar kenetlendiler. Kayseri halkına yakışır bir galibiyet elde ettik. Daha da farklı bitebilirdi. Bundan sonraki maçlarımızı daha da farklı bitirmeye özen göstereceğiz. Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi borcumuz ile ilgili bir yapılandırma yapmamız gerekiyor. İnşallah kulüp lisansımızı alacağız. Merak etmeyin Kayserispor'a hiçbir şey olmayacak. Merak etmeyin" diye konuştu.