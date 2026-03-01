Kayserispor'dan Hakem Eleştirisi - Son Dakika
01.03.2026 20:44
Kayserispor, Gençlerbirliği maçı sonrası hakem Ümit Öztürk'ü eleştirip TFF'ye başvurdu.

Kayserispor tarafından Gençlerbirliği maçının ardından yapılan yazılı açıklamada, hakem Ümit Öztürk'ün yönetimi eleştirilerek, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunacağı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "3 puanımız gasp edilmiştir" denildi.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, hakem Ümit Öztürk'e tepki gösterilerek, TFF'ye resmi başvuru yapılacağı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kayserispor olarak, Gençlerbirliği karşısında sahada alın terimizle kazandığımız mücadelenin hakem kararlarıyla gölgelenmesini asla kabul etmiyoruz. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk ve VAR ekibi tarafından verilen, hiçbir futbol aklıyla izah edilemeyecek ofsayt kararı ile maçın kaderini doğrudan değiştirmiş, kulübümüzün hanesine yazılması gereken 3 puanı gasp etmiştir. Bu karar bir 'yorum farkı' değil, açık ve net bir hak kaybıdır. VAR sistemi hataları azaltmak için vardır, hatayı büyütmek için değil. Tüm Türkiye'nin izlediği bir pozisyonda, bu denli bariz bir yanlışın nasıl verildiği ve VAR müdahalesinin neden doğru şekilde yapılmadığı kamuoyuna açıklanmalıdır. Kayserispor sahada mücadele ederken masa başında puan kaybetmeye razı olmayacaktır. Bu doğrultuda, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurumuzu yapacağımızı, VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılmasını talep ettiğimizi, hakem performansının en üst düzeyde incelenmesini istediğimizi açıkça ilan ediyoruz. Türk futbolunda adalet herkes için gereklidir. Bugün Kayserispor'a yapılan haksızlık, yarın başka bir kulübün başına gelebilir. Camia olarak hakkımızı sonuna kadar savunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

