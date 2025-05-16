Kayserispor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas ve baskı çalışmasıyla başladı.

Futbolcular, idmanı çift kale maçla sürdürdü.

Bellona Kayserispor, maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak.