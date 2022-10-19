Kayserispor Galatasaray maçını 16 bin 758 kişi izledi - Son Dakika
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Kayserispor Galatasaray maçını 16 bin 758 kişi izledi

19.10.2022 08:40
Kayserispor Galatasaray maçını 16 bin 758 kişi izledi

Yukatel Kayserispor ile Galatasaray arasında Süper Lig'in 10. haftasında oynanan müsabakayı 16 bin 758 kişinin izlediği açıklandı.

Yukatel Kayserispor ile Galatasaray arasında Süper Lig'in 10. haftasında oynanan müsabakayı 16 bin 758 kişinin izlediği açıklandı.

Süper Lig'in 10. haftasında RHG Enertürk Enerji stadında oynanan Yukatel Kayserispor-Galatasaray müsabakasını 16 bin 758 kişi izledi. Kayserispor kulüp yetkililerinden alınan bilgilere göre, Cumartesi günü oynanan müsabakada 16 bin 758 kişi tribünde yerini alarak maçı izledi.

Öte yandan Kayserispor'un bir önceki iç saha maçı olan Trabzonspor maçında ise 10 bin 912 kişinin tribünde bulunduğu belirlendi. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Mario Gavranovic 4. golünü attı Mario Gavranovic 4. golünü attı Kayserispor 5. galibiyetini aldı Kayserispor 5. galibiyetini aldı
Kaynak: İHA

Galatasaray, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor Galatasaray maçını 16 bin 758 kişi izledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor Galatasaray maçını 16 bin 758 kişi izledi - Son Dakika
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