Öte yandan Kayserispor'un bir önceki iç saha maçı olan Trabzonspor maçında ise 10 bin 912 kişinin tribünde bulunduğu belirlendi. - KAYSERİ

Süper Lig'in 10. haftasında RHG Enertürk Enerji stadında oynanan Yukatel Kayserispor-Galatasaray müsabakasını 16 bin 758 kişi izledi. Kayserispor kulüp yetkililerinden alınan bilgilere göre, Cumartesi günü oynanan müsabakada 16 bin 758 kişi tribünde yerini alarak maçı izledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Kayserispor Galatasaray maçını 16 bin 758 kişi izledi - Son Dakika

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