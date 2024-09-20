Kayserispor Galibiyet Hasreti Sürüyor - Son Dakika
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Kayserispor Galibiyet Hasreti Sürüyor

Kayserispor Galibiyet Hasreti Sürüyor

Kayserispor, 5 haftadır galip gelemedi ve ligde 3 puanla 14. sırada yer alıyor.

20.09.2024 09:21
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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, geride kalan 5 haftada henüz galibiyet alamadı.

Bu sezon sezona BAY olarak giren ve sonrasında 4 maça çıkan Kayserispor, henüz galibiyet alamadı. Ligde oynadığı ilk maçta sahasında Sivasspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, sonrasında oynadığı 3 maçtan da berabere ayrıldı. Teknik sorumlu Burak Yılmaz nezaretinde çıktığı son 3 maçta Konyaspor ile 0-0, Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Kayserispor, erteleme maçında da Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Topladığı 3 puanla 14. sırada yer alan Kayserispor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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