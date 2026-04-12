Kayserispor Gaziantep Maçına Hazırlanıyor

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 30'uncu haftada deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

Kayserispor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında 20 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.