Kayserispor - Göztepe Maç Sonucu 1-1 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kayserispor - Göztepe Maç Sonucu 1-1

Kayserispor - Göztepe Maç Sonucu 1-1
14.09.2025 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Kayserispor ve Göztepe 1-1 berabere kaldı, puanlar Kayserispor 3, Göztepe 9 oldu.

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Erkan Akbulut, Selim Şenöz

ZECORNER KAYSERİSPOR: Onurcan Piri - Ramazan Civelek, Jung (Dk. 62 Abdulsamet Burak), Denswil, Carole, Dorukhan Toköz (Dk. 80 Kayra Cihan), Benes, Cardoso, Mendes (Dk. 80 Furkan Soyalp), Mane (Dk. 43 Opoku), German

GÖZTEPE: Lis - Arda Okan Kurtulan (Dk. 64 Gregorio), Taha Altıkardeş (Dk. 65 Santos), Heliton, Bokele, Cherni (Dk. 64 İsmail Köybaşı), Rhaldney, Dennis (Dk. 79 Miroshi), Olaitan (Dk. 79 Efkan Bekiroğlu), Juan, Janderson

GOLLER: Dk. 60 Cardoso (Kayserispor) - Dk. 85 Efkan Bekiroğlu (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dorukhan Toköz, Opoku, Furkan Soyalp, German (Kayserispor) - Dennis (Göztepe)

Süper Lig'in 5'inci haftasında Zecorner Kayserispor sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.Bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 3'e, konuk ekip ise 9'a yükseltti.

18'inci dakikada Kayserispor kontra atağa çıkmak isterken orta alanda top kaybı yaptı. Juan, ceza sahası içinde sol çaprazda plase vuruşla topu filelere gönderdi. Maçın hakemi yardımcısının uyarısı ile ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

34'üncü dakikada Mane'nin ceza sahası yayının dışından kaleyi tam cepheden gören noktadan yerden yaptığı vuruşta top kaleci Lis'ten döndü. Dönen topa hareketlenen Mendes'in vuruşunda Lis, kalesini gole kapadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

47'nci dakikada Mendes'in sağ çaprazdan Göztepe ceza sahası içine havalandırdığı topta, Opoko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla oyun alanının dışına gitti.

59'uncu dakikada Dennis sol kanattan topu Kayserispor yarı alanına taşıdı. Ceza sahası içinde sol çaprazdan Dennis'in yaptığı vuruşta kaleci Onurcan topu kornere çeldi.

60'Incı dakikada Kayserispor öne geçti. Benes'in pasıyla topla buluşan Cardoso, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

70'inci dakikada Göztepe savunmasının orta alanda kaptırdığı topta, kaleci Lis'in önde olduğunu gören German'ın orta sahadan vuruşunu yaptı. Kaleci Lis, topu kontrol etti.

85'inci dakikada Göztepe eşitliği yakaladı. Furkan Soyalp'in müdahalesiyle Efkan Bekiroğlu yerde kalınca hakem serbest vuruş verdi. Efkan Bekiroğlu'nun sert şutunda top ağlara gitti: 1-1.

90'ıncı dakikada Göztepe savunmasından seken topta, Benes'in gelişine yaptığı sert vuruşta kaleci Lis gole izin vermedi.

Karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kaynak: DHA

Kayserispor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor - Göztepe Maç Sonucu 1-1 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı! Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş
Kerem’siz Benfica’ya 902’de şok Kerem'siz Benfica'ya 90+2'de şok
Avladığı hayvanı görenler gözlerine inanamıyor: Bu nerede, nasıl beslenmiş Avladığı hayvanı görenler gözlerine inanamıyor: Bu nerede, nasıl beslenmiş?
Benzin istasyonunda dehşet: Tek yumrukla hayatı karardı Benzin istasyonunda dehşet: Tek yumrukla hayatı karardı
Küçük bir hasar cepleri yakıyor Servislerin oyunu deşifre oldu Küçük bir hasar cepleri yakıyor! Servislerin oyunu deşifre oldu
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’dan gözaltına alınırken ilk açıklama Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'dan gözaltına alınırken ilk açıklama
Sanki 40 yıldırı Türkiye’de Icardi’den 12 Dev Adam paylaşımı Sanki 40 yıldırı Türkiye'de! Icardi'den 12 Dev Adam paylaşımı
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu’ndan Yılmaz Güney’e sert yorum Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'ndan Yılmaz Güney'e sert yorum
Cübbeli Ahmet Hoca’nın oğlu evlendi: İşte düğünden ilk görüntüler Cübbeli Ahmet Hoca'nın oğlu evlendi: İşte düğünden ilk görüntüler
Siyasetin sessiz kalemi aramızdan ayrıldı Hamdi Kılıç kimdir Siyasetin sessiz kalemi aramızdan ayrıldı! Hamdi Kılıç kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni TOGG T10F ile Dolmabahçe’de test sürüşü yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni TOGG T10F ile Dolmabahçe'de test sürüşü yaptı

19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı: Tarihteki yerini aldılar
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı: Tarihteki yerini aldılar
18:59
CHP mitinginde arbede Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
CHP mitinginde arbede! Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
18:03
Canlı anlatım Derbide ilk gol geldi ancak VAR uyarısıyla iptal
Canlı anlatım! Derbide ilk gol geldi ancak VAR uyarısıyla iptal
17:53
RTÜK Başkanı Şahin’den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
RTÜK Başkanı Şahin'den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
17:37
Ermeni asıllı saldırgan, işgalden kurtarılan Hankendi’yi az daha kana bulayacaktı
Ermeni asıllı saldırgan, işgalden kurtarılan Hankendi'yi az daha kana bulayacaktı
17:36
İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8’lik deprem üretebilir
İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8'lik deprem üretebilir
17:24
Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart Lig tarihine geçti
Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti
17:12
Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler
Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler
16:37
Yine yere göğe sığdırılamadı Dünya Arda Güler’i konuşuyor
Yine yere göğe sığdırılamadı! Dünya Arda Güler'i konuşuyor
15:47
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı’da aldı
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı
15:33
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 19:20:17. #7.12#
SON DAKİKA: Kayserispor - Göztepe Maç Sonucu 1-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.